di Silvio Ippoliti

RIETI - Importante vittoria del Salto Cicolano che ospitava al De Amicis la Vis Subiaco: termina 2-0 in favore della formazione equicola che grazie a questa vittoria ipoteca la salvezza. Le reti di Luzzi nella prima frazione e quella di Marco Anselmi nella ripresa regalano i tre punti ai biancoblù. Per la matematica manca un punto. «Grande partita dei ragazzi - dichiara il l'allentore del Salto Cicolano, Giancarlo Senneca – affrontata con grande concentrazione e abnegazione. Abbiamo dominato in ogni zona del campo».



Domenica 15 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:18



© RIPRODUZIONE RISERVATA