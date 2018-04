di Renato Leti

RIETI – Nella tredicesima giornata di ritorno del campionato di Promozione va in scena al campo Tempesta di Cantalupo il derby tra Cantalupo e Spes Poggio Fidoni, gara importantissima in ottica salvezza per entrambe le formazioni. Al termine dei novanta minuti di gioco sono gli ospiti a prevalere per 2-0. Al 22’ il portiere Chettiyar compie un doppio miracolo su due conclusioni ravvicinate di Petrongari servito sotto rete da Gaeta ma nulla può al 24’ quando lo stesso Petrongari porta in vantaggio la Spes raccogliendo una respinta del portiere avversario dopo un calcio d’angolo susseguente a un tiro di Quadrini. Al 24’ Santarelli blocca un’incursione di Popa ed al 35’ Badiye conclude alto da una favorevole posizione, solo in area. La ripresa si apre con una rovesciata di Popa ed un tiro alto di Giordano ma al 20’ le speranze del Cantalupo svaniscono quando in contropiede la Spes raddoppia con un bel gol del giovane Renzi, abile nel riprendere una respinta del portiere avversario su tiro di Cenfi. Santarelli blocca poi al 39’ ed al 43’ gli ultimi tentativi di Lelli e di Badiye.



I COMMENTI

Andrea Cataldi, tecnico Cantalupo

«Una sconfitta scaturita da due nostri errori e sono stati episodi decisivi ai fini del risultato. Ci proveremo comunque fino all’ultima giornata, anche se le difficoltà purtroppo aumentano».

Roberto Pompili, tecnico Spes Poggio Fidoni

«Una bella vittoria ottenuta contro un Cantalupo che ha mostrato grande sportività. Abbiamo affrontato la gara nel modo adeguato e sono molto soddisfatto della prestazione di tutti i giocatori. Un risultato importantissimo per la nostra classifica».



IL TABELLINO

Cantalupo : Chettiyar, Hambe, Lepore, Leone, Lelli, Bisanti, Cesolini, Popa (25’ st Cerrocchi), Badiye, Giordano, Zaccaria (23’ st Njie). A disp. D’Artibale, Gargano, Socea. All. Andrea Cataldi

Spes Poggio Fidoni : Santarelli, Massimi, Chieie, Brucchietti, Simotti, Quadrini, Gaeta (15’ st Renzi), Petrongari, Iacobelli (39’ st Perotti), Tolomei (44’ st Grillo), Cenfi (30’ st Graziani). A disp. Nobili, Fasciolo, Martini. All. Roberto Pompili

Arbitro : Iustulin di Ciampino (Cirillo di Roma1 e Raganelli di Roma1)

Reti : 24’ pt Petrongari, 20’ st Renzi

Domenica 15 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA