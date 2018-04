di Silvio Ippoliti

RIETI - Tredicesima di ritorno nel campionato di Promozione: tutti gli occhi sono puntati sul doppio derby, quello tra Cantalice e Maglianese e quello tra Cantalupo e Spes Poggio Fidoni. Il Salto Cicolano attende il Vis Subiaco.



CANTALICE (45) - MAGLIANESE (42)

(ore 16, arbitro Falcomatà di Roma 2)

Un derby che ha poco da chiedere alla classifica quello del Ramacogi tra Cantalice e Maglianese visto le rispettive posizioni di tranquillità, i reatini precedono i sabini di tre lunghezze e vorranno riscattare il 2-0 dell’andata.«Vogliamo vincere - dichiara l’allenatore del Cantalice Simone Patacchiola - davanti ai nostri tifosi vogliamo dare il massimo per portare a casa i tre punti». Problemi di formazione per il tecnico della Maglianese Massimo Lucá alle prese con numerose assenze per infortuni oltre agli squalificati Lucivero e Di Gennaro.«Sappiamo di dover affrontare una delle migliori formazioni del girone - dice Lucá - anche se molto rimaneggiati, ce la giocheremo a viso aperto e mente sgombra e tranquilla».



CANTALUPO (15) - SPES POGGIO FIDONI (25)

(ore 11, arbitro Iustulin di Ciampino)

In fondo alla classifica si affrontano il Cantalupo e Spes Poggio Fidoni. Sia per l’una che per l’altra sono residue le speranze di ottenere i rispettivi obiettivi: il Cantalupo gioca per alimentare le speranze playout. «Siamo pronti per fare tre punti e provare a scavalcare la Castelnuovese - dice il tecnico del Cantalupo Andrea Cataldi - poi si vedrà. Non perdiamo da quattro partite quindi crediamo nel fare risultato». I gialloverdi, invece, vogliono migliorare posizionamento in vista della post season. «L’obiettivo è quello di riuscire a giocarci al meglio i playout - dice l’allenatore della Spes Poggio Fidoni Roberto Pompili - è una partita di vitale importanza come tutte quelle che ci attendono da qui alla fine».



SALTO CICOLANO (37)- VIS SUBIACO (44)

(ore 16, arbitro De Lucia di Frosinone)

Vuole chiudere i conti salvezza il Salto Cicolano che ospita il Subiaco. Partita molto attesa in casa biancoblù che permetterebbe di festeggiare l’obiettivo stagionale con cinque turni di anticipo. «Inutile dire che è una partita fondamentale - dice Mister Giancarlo Senneca - vogliamo in tre punti».



ALTRE GARE, XIII DI RITORNO

Fiano Romano - Pro Roma

Licenza - Ostiantica

S. Angelo Romano - Vigor Perconti

Morandi - Castelnuovese

Vicovaro- Luiss

Villalba- Guidonia



CLASSIFICA

Villalba 62

Pro Roma 60

Fiano Romano 55

Vigor Perconti 54

Vicovaro 52

S. Angelo Romano 46

Cantalice 45

Vis Subiaco 44

Maglianese 42

Salto Cicolano 37

Guidonia 35

Morandi 33

Luiss e Ostiantica 32

Licenza 30

Spes Poggio Fidoni 25

Castelnuovese 17

Cantalupo 15

Sabato 14 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:04



