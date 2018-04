di Silvio Ippoliti

RIETI - La dodicesima di Promozione si archivia con due vittorie, due pareggi e una sconfitta per le formazioni reatine.



Vince 2-0 il Cantalice corsaro sul campo del Guidonia. Nella ripresa Beccarini e Accardo stendono i padroni di casa. Commenta la gara dei biancorossi il portiere Andrea Pezzotti che ha neutralizzato un rigore nel corso della gara: «Era una partita difficile da affrontare contro una squadra che si sta giocando la salvezza. Loro hanno avuto le occasioni più nitide per andare in vantaggio, per fortuna ero in giornata positiva oggi (ride). Noi siamo stati bravi a sfruttare le le occasioni avute».



La Maglianese ottiene tre punti salvezza nella sfida interna vinta 1-0 contro il Vicovaro. Protagonista di giornata Di Gennaro autore della prodezza che ha regalato i tre punti ai suoi. «Sono felicissimo della vittoria - dice Angelo Di Gennaro - Abbiamo vinto contro una squadra importante, la differenza di classifica non si è vista. Abbiamo raggiunto quota 42 punti, adesso possiamo affrontare le prossime partite senza pressioni. Per questo possiamo toglierci altre soddisfazioni».



Sfiora la vittoria la Spes Poggio Fidoni che affrontava davanti ai propri tifosi il S. Angelo Romano. Gli ospiti trovano il 2-2 solo sul finale. Le reti della squadra di Pompili sono state realizzate da Fanny e Tolomei. «È stata una partita dove abbiamo cercato sin dall'inizio di vincere e fino a 10 minuti dalla fine c'eravamo quasi riusciti - dice il centrocampista della Spes Poggio Fidoni Mattia Tolomei - ma come spesso accade quest'anno la fortuna non è dalla nostra parte. Il mio gol? È da dividere con Diego Petrongari! Vedendo la classifica adesso ci vuole un miracolo, ma finché la matematica non ci condanna, c'è speranza».



Serviva l’impresa al Salto Cicolano per avere la meglio sul campo del Pro Roma. Termina 3-0 in favore dei romani. Commenta la gara il centrocampista dei biancoblù Matteo Ranieri : «Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, abbiamo lottato tutta la partita uscendo a testa alta. Peccato le due disattenzione su calcio d'angolo che c'hanno fatto andare sotto di due gol. Nonostante qu sto abbiamo reagito non sfruttando tre limpide occasioni gol. Adesso bisogna pensare ai punti per la salvezza».



Un punto a testa tra Cantalupo e Luiss (1-1). I sabini dopo il vantaggio firmato da Lelli si fanno recuperare. A complicare i piani della formazione allenata da Cataldi l’espulsione di Williams intorno alla metà della ripresa. “È stata una partita dura. Noi abbiamo fatto la nostra partita, molto bene nella prima parte - dichiara il centrocampista Lamin Bekai Williams - Abbiamo dimostrato di non mollare, ci crediamo fino alla fine anche se le speranze sono poche. Dobbiamo continuare come nelle ultime quattro partite. Dispiace non esserci nella gara col Poggio Fidoni, ma sono convinto che la squadra farà una grande partita».



LE ALTRE GARE

Guidonia- Cantalice 0-2

Maglianese- Vicovaro 1-0

Spes Poggio Fidoni- S. Angelo Romano 2-2

Pro Roma - Salto Cicolano 3-0

Luiss - Cantalupo 1-1

Fiano Romano - Morandi 3-0

Ostiantica - Castelnuovese 7-0

Vigor Perconti - Licenza 4-2

Vis Subiaco- Villalba 0-2



CLASSIFICA

Villalba 62

Pro Roma 60

Fiano Romano 55

Vigor Perconti 54

Vicovaro 52

S. Angelo Romano 46

Cantalice 45

Vis Subiaco 44

Maglianese 42

Salto Cicolano 37

Guidonia 35

Morandi 33

Luiss, Ostiantica 32

Licenza 30

Spes Poggio Fidoni 25

Castelnuovese 17

Cantalupo 15

