di Silvio Ippoliti

RIETI - Torna alla vittoria il Cantalice che espugna il campo del Guidonia per 2-0. Succede tutto nella ripresa: sblocca la gara Beccarini su calcio di rigore e raddoppia Accardo in chiusura di match. Buona prestazione dei ragazzi allenati da Simone Patacchiola che nonostate le molte assenze tengono bene il campo al cospetto di un avversario in un buono stato di forma. «Non era facile sia per le qualità dell'avversario che per le tante assenze – dice il tecnico del Cantalice Simone Patacchiola – siamo stati bravi nella ripresa a portarla a casa».

Domenica 8 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:45



