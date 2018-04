di Silvio Ippoliti

RIETI - Si archiviano con due pareggi e una sconfitta le gare di Spes Poggio Fidoni, Salto Cicolano e Cantalupo valide per la dodicesima giornata di Promozione.



Esce sconfitto il Salto Cicolano dalla trasferta contro il Pro Roma: i romano s’impongono 3-0. Dopo un primo tempo chiuso sul doppio svantaggio gli equicoli disputano una buona ripresa subendo la terza reta solo sul finale. «Abbiamo affrontato una formazione molto forte - dice l’allenatore del Salto Cicolano Giancarlo Senneca - noi da parte nostra abbiamo fatto la nostra gara, meglio nel secondo tempo. Adesso testa a domenica prossima».



Grande rammarico per la Spes Poggio Fidoni che viene raggiunta solo sul finale dal S. Angelo Romano. Termina 2-2 la gara del Chiani dopo una buonissima prestazione dei ragazzi di Pompili ribaltando in risultato con Fanny e Tolomei dopo il vantaggio dei padroni di casa. «Oggi ho davvero poco da rimproverare ai ragazzi - sottolinea il tecnico della Spes Poggio Fidoni Roberto Pompili - purtroppo oggi la direzione di gara non ci ha aiutato in più di un episodio. Così diventa davvero dura. C’è grande amarezza».



Finisce 1-1 tra Cantalupo e Luiss. I sabini dopo il vantaggio firmato da Lelli si fanno recuperare. Ad complicare i piano della formazione allenata da Cataldi l’espulsione di Williams intorno alla metà della ripresa. «Peccato perché anche oggi ci siamo fatti recuperare - dice il tecnico del Cantalupo Andrea Cataldi - l’espulsione poi ha fatto il resto. Noi continuiamo a non mollare».

Domenica 8 Aprile 2018



