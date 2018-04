di Renato Leti

RIETI - Nella dodicesima giornata di ritorno del campionato di Promozione la Maglianese batte per 1-0 il Vicovaro con un gol da applausi del bomber Angelo Di Gennaro realizzato al 10' del secondo tempo: un successo di prestigio conseguito dalla formazione sabina contro una delle migliori squadre viste finora al Comunale di Magliano ed importantissimo ai fini della classifica.



Il primo tentativo a rete della partita è proprio di Di Gennaro dopo quattro minuti di gioco, seguìto al 6' da una punizione di Fabio Giuliani parata da Maiorani. Ancora Fabio Giuliani sfiora la traversa all'8' con un tiro in diagonale da fondo campo ed al 15' c'è l'occasione più favorevole per il Vicovaro quando su punizione Paolo Ceccarelli colpisce la parte superiore della traversa. Al 32' termina alta una conclusione di Mazzasette e lo stesso avviene al 34' su un tiro al volo di Poggi. Al 40' altra occasione per i padroni di casa quando Negri tenta la girata in area su assist di Luca Giuliani ma il pallone finisce alto. Lo stesso Negri ci riprova al 2' ed al 9' della ripresa ed al 10' arriva il gol-partita quando Fabio Giuliani indovina il corridoio giusto per servire in velocità Di Gennaro che batte Maiorani in uscita. Al 26' miracolo di Condur su un tiro ravvicinato di Trenta: il portiere romeno salva la vittoria con una respinta spettacolare guadagnandosi gli applausi del pubblico. Nei minuti finali ci sono altre due buone occasioni con Marcheggiani parate da Maiorani ed al 44' Vicovaro in inferiorità numerica per l'espulsione diretta di Moroni.



COMMENTI

Massimo Lucà, tecnico Maglianese

«Un successo meritato ed importante ottenuto contro un avversario che ha impostato la gara sul piano fisico e che ha dimostrato di valere le zone di alta classifica. Oggi abbiamo mostrato carattere, grinta e concentrazione e soprattutto una grande voglia di vincere: ci siamo ripresi i tre punti dopo due precedenti prestazioni (pareggio col Cantalupo e sconfitta col S.Angelo Romano) in cui la fortuna non era stata certo dalla nostra parte. Oggi la squadra ha risposto alla grande e vogliamo continuare così».



IL TABELLINO

Maglianese : Condur, Mazzasette, S.Ceccarelli, Francucci (13' pt Trippetta), Negri, Bonamici, Poggi (26' st Cardella), Lucivero, F.Giuliani (41' st Antonini) , Di Gennaro (34' st Marcheggiani), L.Giuliani (26' st Mazzafoglia). A disp. Farroni, Tronca. All. Massimo Lucà

Vicovaro : F.Maiorani, Curila, Romeo, Kante (13' st Moroni) , Botti, Colantoni, Trenta, P.Ceccarelli, Di Mugno (26' st Neri), C.Maiorani (19' st Rosi), Niro (13' st Grassi). A disp. Moltoni, Figlioli, Porzio. All. Francesco Vicalvi

Arbitro : Boukhari di Roma1 (Caprari di Roma1 e Di Giovenale di Viterbo)

Rete : 10' st Di Gennaro

Note : espulso 44' st Moroni; ammoniti Negri, Di Gennaro, Lucivero, L.Giuliani, Cardella, Kante, Di Mugno, Botti; angoli:1-0.

