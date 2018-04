di Silvio Ippoliti

RIETI - Mancano sei turni al termine del campionato di Promozione, le formazioni reatine si accingono ad entrare nel momento più importante della stagione. Nella dodicesima giornata il Cantalice sarà ospite del Guidonia mentre la Maglianese se la vedrà in casa col Vicovaro. Sfida esterna per il Salto del Cicolano sul campo del Pro Roma così come il Cantalupo sul campo della Luiss. In casa la Spes Poggio Fidoni contro il S. Angelo Romano.



GUIDONIA (35) - CANTALICE (42)

(ore 15, arbitro Mattacola di Frosinone)

Gara in trasferta per il Cantalice che se la vedrà sul campo del Guidonia. Una gara insidiosa perché i padroni di casa sono alla ricerca degli ultimi punti salvezza e vengono da un momento positivo. «Una gara da prendere con le molle - dice l’allenatore del Cantalice Simone Patacchiola - loro sono una buona squadra ma noi vogliamo portare punti a casa».



MAGLIANESE (39) - VICOVARO (52)

(ore 11, arbitro Boukhari di Roma 1)

Alla ricerca dei 40 punti la Maglianese ospita il Vicovaro, terza forza del campionato. Una gara dai molteplici stimoli per i ragazzi di Lucá che oltre che a ben figurare contro un avversario importante voglio chiudere i conti salvezza davanti ai propri tifosi. «Se daremo il massimo e metteremo massima attenzione e concentrazione, faremo risultato - dice il tecnico della Maglianese Massimo Lucá - non può dirci sempre male».



PRO ROMA (57) - SALTO CICOLANO (37)

(ore 11, arbitro Lupoli di Latina)

Serve una grande prestazione al Salto Cicolano per avere la meglio sul Pro Roma, seconda forza del campionato. Manca poco al raggiungimento del obiettivo stagionale, gli equicoli vogliono provarci contro una corazzata come quella romana.



SPES POGGIO FIDONI (24) - S. ANGELO ROMANO (48)

(ore 11, arbitro Papagno di Roma 2)

La Spes Poggio Fidoni ospita al Chiani il S. Angelo Romano. La squadra di Pompili non può non prescindere dalla vittoria per continuare a sperare in vista del finale di stagione. «Tutto dipenderà da come affronteremo queste sei partite - dice l’allenatore della Spes Poggio Fidoni Roberto Pompili - dobbiamo affrontarle come sei finali. Alla fine vedremo quello che avremo raccolto».



LUISS (33)-CANTALUPO (14)

(ore 11, arbitro Pepponi di Viterbo)

Continua a sperare nei playout il Cantalupo che attende la Luiss. Il gruppo allenata da Andrea Cataldi è compatto e non vuole lasciare nulla di intentato in questo finale di stagione. «Sarà una partita sicuramente dura e maschia - evidenzia mister Andrea Cantaldi - dobbiamo però uscirne vincenti per sperare in quel fatidico terzultimo posto. Continuiamo ad allenarci bene. Faccio l’in bocca al lupo alla squadra».



LE ALTRE GARE

Fiano Romano - Morandi

Ostiantica - Castelnuovese

Vigor Perconti - Licenza

Vis Subiaco- Villalba



CLASSIFICA

Villalba 59

Pro Roma 57

Fiano Romano, Vicovaro 52

Vigor Perconti 51

S. Angelo Romano 45

Vis Subiaco 44

Cantalice 42

Maglianese 39

Salto Cicolano 37

Guidonia 35

Morandi 33

Luiss 31

Licenza 30

Ostiantica 29

Spes Poggio Fidoni 24

Castelnuovese 17

Cantalupo 14

Sabato 7 Aprile 2018



