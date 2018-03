di Renato Leti

RIETI - Nel recupero della decima giornata di ritorno del campionato di Promozione (gara rinviata lo scorso 11 marzo per impraticabilità di campo), la Maglianese viene sconfitta in casa dal S.Angelo Romano per 1-0 al termine di un incontro in cui la fortuna volta decisamente le spalle alla formazione sabina che domina nella prima frazione di gioco e nel finale ma che paga a caro prezzo una disattenzione su una rimessa laterale sfruttata nel modo migliore dagli avversari.



Il primo tiro al 6' è di Luca Giuliani col pallone che termina di poco a lato della porta e dopo due minuti ci riprova Cardella su assist di Lucivero ma la conclusione supera la traversa. Al 30' c'è l'occasione migliore per i padroni di casa quando Fabio Giuliani lancia in area Francucci che per un soffio non riesce a deviare il pallone in rete; l'unico tentativo del S.Angelo Romano avviene al 42' quando Centanni sfiora il pallone sotto porta su appoggio da rimessa laterale di Fieni.



Un tentativo che si ripete con successo al 10' della ripresa quando proprio Diego Centanni raccoglie fuori area un lancio dalla linea sinistra e lascia partire un tiro al volo che s'infila sotto l'incrocio dei pali portando in vantaggio la squadra ospite. La Maglianese accusa il colpo e riparte alla ricerca almeno del pareggio ma non danno l'esito sperato le conclusioni di Marcheggiani al 18', al 28' ed al 34'. Rimbalzi sui pali e bravura del portiere ospite Mascoli fanno il resto e per la formazione allenata da Massimo l'uovo pasquale ha il sapore della sconfitta.



I COMMENTI

Massimo Lucà, tecnico della Maglianese

«Una disattenzione pagata a caro prezzo che ci colloca in una posizione di classifica che non avremmo voluto. Dovremo fare molta attenzione in tutte le prossime gare, tutt'altro che facili, sperando che nervosismo e sfortuna scompaiano. Da tre punti che oggi avremmo meritato, ci ritroviamo con una sconfitta amara e difficile da digerire».



IL TABELLINO

Maglianese : Condur, Mazzasette, Ceccarelli, Francucci (40' st Trippetta), Cardella (13' st Negri), Antonini (21' st Bonamici), Cyrille (20' pt Marcheggiani), Lucivero, F.Giuliani, Di Gennaro, L.Giuliani. A disp. Farroni, Bongarzone, Poggi. All. Massimo Lucà

Sant'Angelo Romano : Mascoli, Deodati, Campilongo, Aversa, Di Marco, D.Centanni, Caramanica (40' st Alberghini), Vivirito (3' st Della Porta), Cecchini (35' st Cecchinelli), Fieni (45' st Valletta), Neroni (7' st Marini). A disp. Muzi, M.Centanni. All. Alessandro Sbaffi

Arbitro : Waldmann di Frosinone (Bianchi di Roma2 e Raganelli di Roma1)

Reti : 10' st D.Centanni

Note : ammoniti Di Gennaro, Lucivero, Neroni, Marini; angoli: 6-4



CLASSIFICA

Villalba 59

Pro Roma 57

Fiano Romano, Vicovaro 52

Vigor Perconti 51

S. Angelo Romano 48

Vis Subiaco 44

Cantalice 42

Maglianese 39

Salto Cicolano 37

Guidonia 35

Morandi 33

Luiss 31

Licenza 30

Ostiantica 29

Spes Poggio Fidoni 24

Castelnuovese 17

Cantalupo 14



Giovedì 29 Marzo 2018



