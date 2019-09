© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Passo Corese non riesce a prendere quota: sul difficile campo del Riano Calcio vincono i romani per 2 a 0. Nel frattempo che si aspettano gli sviluppi sul preannuncio di reclamo per la sfida con Amatrice, i coresini non registrano ancora la vittoria.Gara equilibrata per tutti i 90’ e risultato che quindi non rispecchia la prestazione del Passo Corese sempre sul pezzo. Nel corso del primo tempo poche azioni da registrare da entrambe le parti ma un calo di attenzione costa caro ai bianconeri: al 40’ il Passo Corese perde palla a centrocampo e su ripartenza Toncelli batte l’estremo difensore ospite con un gran gol.Stesso copione nella ripresa: il Passo Corese tiene molto il pallino del gioco creando più di qualche occasione ma senza concretizzare quanto costruito. Il Riano ne approfitta e al 34’ sugli sviluppi di un cross Di Ludovico raddoppia.Il tecnico bianconero Fabrizio Benigni: «Buona gara sotto il profilo del possesso palla e del gioco ma dobbiamo concretizzare la gran mole di azioni che facciamo. Come domenica scorsa è mancato questo aspetto. I gol presi sono dovuti a stanchezza e deconcentrazione».