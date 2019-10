© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ancora una (brutta) sconfitta per la Bf Sport (6 punti): sul campo del Riano (13) termina 6-1. Sbanda la difesa giallonera: 10 i gol subiti nelle ultime due gare, 2 quelli messi a segno. Il Riano vince a passa in vetta al girone.La Bf Sport parte con il piedi giusto e al 15' passa in vantaggio grazie a Cavallari. Lo 0-1 dura solo poco più di 4’ quando i padroni di casa pareggiano la gara che si rende equilibrata per i restanti minuti della prima frazione. La ripresa mette in evidenza i troppi errori da parte dei reatini che subiscono cinque gol.Le parole del ds Gianluca Fabiani: «Buon primo tempo ma nel secondo siamo crollati. Tanti gli errori da parte di tutti, dall’attacco alla difesa. Fa male perché abbiamo preparato sotto ogni dettaglio la partita, sapevamo tutto di loro. La loro superiorità tattica e tecnica è evidente ma non si può prendere un’imbracata del genere. Al momento non faccio nessun dramma, siamo giovani e bisogna inquadrare il campionato. Tutti hanno le loro colpe. Dobbiamo lavorare meglio quando non siamo in possesso della palla. La vittoria a Vicovaro ha illuso molti, noi dobbiamo lavorare sulla salvezza. Al momento abbiamo affrontato due derby e tre delle squadre più forti del girone, non mi posso lamentare dei nostri sei punti anche se qualcuno in più lo meritavamo».