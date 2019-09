© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’Amatrice (2 punti) viene travolta dal Riano(10): la quarta giornata di Promozione termina 6-0. Risultato da digerire il prima possibile per la formazione amatriciana che, da neopromossa, punta alla salvezza.La gara resta equilibrata nel corso del primo tempo quando il Riano però riesce a trovare il gol del vantaggio. La rete subita non smuove i rossoblù che rientrano negli spogliatoi. Nella ripresa il netto calo mentale e fisico si vede e la formazione guidata del tecnico Romeo Bucci subisce altri cinque gol dei romani.Le parole del direttore sportivo Patrizio Paolini: «Risultato troppo penalizzante. Buon primo tempo ma nella ripesa blackout totale. Sicuramente molto hanno influito i cambi e la panchina corta, loro buona squadra ma non da questo risultato. Oltre alla stanchezza fisica c’è stato un cale anche mentale da parte di tutti. Abbiamo fatto ottime prestazioni nella precedenti gare, sapremo ripartire».