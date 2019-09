YURI PANTAROTTO (AMATRICE)

RIETI - Pochi giorni al debutto delle reatine nel campionato di Promozione. Domenica 8 settembre scendono in campo la neopromossa Amatrice nel derby di Capena col Passo Corese, la matricola Bf Sport si presenta nella difficile trasferta di Vicovaro e Cantalice che taglia il nastro al Ramacogi ospitando la Vis Subiaco. A guidare i club reatini saranno anche i quattro capitani che trascineranno il gruppo durante l’arco della stagione. Queste le loro prime dichiarazioni riguardo alla preparazione svolta e al prossimo torneo.La fascia di capitano per l’Amatrice è tra i pali, è il più giovane tra i quattro, lui è il classe ’96 Yuri Pantarotto. «Abbiamo iniziato la preparazione l’8 agosto, forse un po’ tardi ma a oggi non abbiamo effettuato alcun giorno di risposo e ora stiamo al passo di tutti. Il preparatore ci ha messo sotto e adesso i risultati si vedono. Abbiamo lavorato sulla parte atletica e sulla tattica, siamo stati sempre molti e questo ci fa capire che c’è molta voglia di iniziare. Andremo a giocare un campionato difficile, duro, durante il quale incontreremo squadre forti e preparate con giocatori di categorie superiori. Noi abbiamo una rosa in cui non tutti hanno militato in questa categoria ma aspettiamo questo campionato con molta voglia. Domenica primo test, vedremo come andrà a finire».La matricola Bf Sport si affida all’esperienza del centrocampista classe ’84 Marco De Giorgi, anche lui protagonista della vittoria del campionato di Prima categoria. «Abbiamo svolto un’ottima preparazione sotto il profilo del gruppo. Sono questi i giorni in cui si crea quel gruppo che ti permette di superare, in futuro, le difficoltà che sicuramente si incontreranno durante il campionato. Siamo partiti molto presto rispetto alle altre squadre di Promozione ma questo è un campionato lungo e difficile e devi farti trovare pronto sin dall’inizio. Siamo una squadra nuova e ci vuole tempo per amalgamarci. Il prossimo credo che sarà un torneo equilibrato in cui non ci saranno squadre ammazzacampionato. Noi dobbiamo cercare di perdere pochi punti e raggiungere la salvezza il prima possibile. Questo è il nostro obiettivo principale, con umiltà e sacrifico di ogni singolo giocatore. Forse sarà il mio ultimo campionato di Promozione».Il Cantalice dà, ancora una volta, la fascia a un centrocampista di qualità ed esperienza: il classe '86 Alessandro Beccarini. «La nostra stagione è partita con qualche giorno di ritardo ma abbiamo fortunatamente un preparatore, Luca Verdecchia, molto bravo e che ci ha fatto recuperare il tempo perso! Sono soddisfatto del gruppo, questo anche grazie ai "vecchi" che sono rimasti e sui quali la società ha gettato le basi per poi arricchirlo con ottimi elementi. La stagione sta per ripartire e cercheremo di affrontarla facendo sempre il nostro meglio cercando di alzare l’asticella dell’obiettivo. Do il benvenuto all’Amatrice e ai ragazzi di Bf Sport, a entrambi faccio un in bocca al lupo».Il Passo Corese non cambia: la fascia di capitano sarà sul braccio del centrocampista classe ’93 Daniele Filippi: «Abbiamo iniziato la preparazione il 5 agosto, quindi è praticamente un mese che stiamo lavorando sodo per preparare la nuova stagione e non vediamo l’ora che sia domenica per cominciare questa nuova avventura. È stata una bella preparazione, abbiamo lavorato molto sotto diversi punti di vista: tecnici, tattici e atletici per cercare di farci trovare pronti sin dalle prime gare. La squadra si è rinnovata molto, come lo scorso anno ci sono moltissimi giovani a comporre la rosa e stiamo cercando di conoscerli e di creare un gruppo affiatato. Abbiamo disputato molte amichevoli cercando di mettere in pratica le cose che vuole il mister e ci siamo riusciti abbastanza. Il campionato sarà molto difficile, ci sono molte neopromosse nel girone e possiamo dire che sarà un torneo molto equilibrato».