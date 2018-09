SETTEBAGNI CALCIO SALARIO-CANTALICE

(Ore 15, arbitro Iustulin di Ciampino)

FIANO ROMANO – MAGLIANESE

(Ore 11, arbitro Testoni di Ciampino)

PASSO CORESE-ACCADEMIA CALCIO ROMA

(Ore 11, arbitro Antonellis di Ciampino)

SPES POGGIO FIDONI-LICENZA

(Ore 11, arbitro D'anelli di Ciampino)

SALTO CICOLANO- PALESTRINA 1919

(Ore 11, arbitro Pozzi di Roma 1)

LE ALTRE GARE, IV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Domani, domenica 23 settembre, va in scena la quarta giornata del campionato di Promozione. Tra le cinque reatine, la capolista Cantalice vuole continuare le striscia positiva sul campo del Settebagni. Opposta la situazione della Maglianese che in casa del Fiano Romano vuole riprendersi i tre punti ceduti in casa domenica scorsa col Vicovaro. Dopo il derby perso al Ramagoci, il Passo Corese in casa contro l’Accademia calcio Roma chiamato a fare bene. Puntano ai primi tre punti, per di più davanti ai propri tifosi, la Spes Poggio Fidoni e il Salto Cicolano.Il Cantalice arriva come capolista alla quarta giornata di campionato: ospite del Settebagni punta a restare in alto. La formazione romana eliminata in Coppa Italia dal Duepigreco darà filo da torcere ai biancorossi. Simone Patacchiola: «Sarà una partita dura, loro vengono da una brutta sconfitta e vorranno fare risultato tra le mura amiche. Noi da parte nostra siamo consapevoli della nostra forza e proveremo a prenderci i tre punti. Dispiace per l’infortunio di un giocatore fondamentale come Cianetti».Dopo la brutta sconfitta in casa, 3 a 1 contro il Vicovaro nella domenica scorsa, la Maglianese è in cerca di risultati positivi tra le mura del Fiano Romano. «Mi piacerebbe ripetere la prestazione contro il Vicovaro, magari con più cattiveria e precisione sotto porta. Mi auguro che ci sia una terza arbitrale all’altezza, non come domenica scorsa», afferma mister Massimo Lucà.Voglia di far bene per il Passo Corese a soli due punti dopo tre giornate. Punti che non rispecchiano il livello delle prestazioni svolte. Come sostiene il tecnico Fabrizio Benigni: «Sarà, come tutte le partite del girone una gara da non prendere sotto gamba. È arrivato il momento di raccogliere i tre punti oltre che le belle prestazioni e i complimenti».Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia la Spes Poggio Fidoni deve prendere coraggio anche in campionato. Al Chiani arriva il Licenza ma il tecnico Marco Donati è fiducioso: «Sono contento del recupero di giocatori di esperienza come Petrongari, Cingolani e Perotti. Dai ragazzi mi aspetto una maggiore attenzione e concentrazioni in alcune situazioni di gioco. Voglio i tre punti».Complicata la situazione del Salto Cicolano. È il momento di conquistare i primi tre punti stagionali per gli equicoli: ultimi tra le reatine puntano già alla salvezza. «Per salvarci dobbiamo assolutamente vincere le partite casalinghe. Rientra qualche titolare, ci stiamo allenando bene e sono fiducioso», afferma il vice allenatore Massimo Petrini.ATLETICO ZAGAROLO-GIARDINETTI 1957GUIDONIA-POL.S.ANGELO ROMANOTIVOLI 1919-FOOTBALL RIANOVICOVARO-VIS SUBIACOAtletico Zagarolo 7Cantalice 7Giardinetti 7Pol.S.Angelo Romano 6Football Riano 6Tivoli calcio 5Palestrina 5Fiano Romano 4Vicovaro 4Vis Subiaco 4Maglianese 4Accademia Calcio Roma 4Spes Poggio Fidoni 2Passo Corese 2Licenza 2Guidonia 1Salto Cicolano 1Settebagni Calcio Salario 0