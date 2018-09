di Andrea Giannini

RIETI - Il Salto Cicolano resta ancora a secco in trasferta. Sul campo di Montecelio vince la Pol.S.Angelo Romano per 2 a 0 nella terza giornata di Promozione. Gli equicoli cercano disperatamente la prima vittoria delle stagione. La gara giocata a ritmi bassi vede poche occasioni da parte di entrambe le squadre. Due le azioni importanti per i padroni di casa, due le reti che affondano i ragazzi di mister Gabrieli. La prima frazione di gioco, che termina 1 a 0, vede i romani sempre con il possesso della palla. Nel secondo tempo cambia poco. Migliora qualche aspetto del Salto Cicolano ma il finale resta lo stesso, anzi c'è da registrare anche il raddoppio nel finale dei padroni di casa.



«Non siamo nella condizione atletica, tattica e mentale giusta - dice il vice allenatore Massimo Petrini - nella prima frazione di gioco eravamo assenti, nella ripresa qualcosa è migliorato. Manca parte delle rosa ma dobbiamo assolutamente fare di più».



Da martedì testa alla quarta gara stagionale: in casa contro il Palestrina si dovrà fare risultato.

Domenica 16 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:18



