Ultimo aggiornamento: 15:27

RIETI- Il Passo Corese (32 punti) crolla solo nei minuti finali: la Vis Subiaco (45) passa 1-0 grazie al gol di Trombetta. Coresini che nelle ore precedenti alla gara perdono Bernardi, Magrini e Scancella per influenza.LA GARADopo un primo tempo giocato sotto un forte vento i coresini riescono ad evitare gli attacchi degli ospiti portandosi anche avanti con le occasioni arrivate sui piedi di Proietti e Italiano, un tiro a giro di quest’ultimo si stampa sulla traversa. La Vis Subiaco opta molto per lanci lunghi.Nella ripresa il Passo Corese parte forte e è per lunghi tratti padrone del pallino di gioco. Al 25’ Ubertini viene atterrato da un difensore centrale del Subiaco che viene espulso e il gioco prosegue in superiorità numerica per i bianconeri. A 5’ dal termine su una delle poche occasioni dei romani arriva il vantaggio: sugli sviluppi di un corner, dopo un batti e ribatti Trombetta mette dentro il gol vittoria. Nei 5’ finali il Passo Corese si riversa nell’area del Subiaco ma il gol non arriva.IL COMMENTO«Grande partita nonostante le assenze. Grandissima prestazione dopo un’altra domenica di sfortuna dove è ancora la traversa a negarci il gol, la terza in due domeniche. Purtroppo questo è il calcio, andiamo a casa con zero punti dove un’ottima prestazione. Contenti di quello che abbiamo fatto e andiamo avanti come stiamo facendo serenamente».