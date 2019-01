© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Passo Corese (22 punti) al Di Tommaso lascia i tre punti alla Vis Subiaco (23) che vince 0 a 1. Che beffa in casa bianconera. Primo tempo ben equilibrato in cui i coresini vanno vicini al vantaggio più volte anche con un gol annullato per sospetto fuorigioco. Nel finale della prima frazione di gioco però l’episodio che segna la gara: su corner per il Subiaco, un giocatore del Passo Corese va a terra ma per il direttore di gara non c’è nulla, gli ospiti proseguono l’azione non mettendo la palla fuori. Poco dopo su un lancio lungo, il giocatore a terra tiene i giocatori della Vis sul filo del fuorigioco, uno dei quali sigla il vantaggio. Nella ripresa poco cambia.Termina così a prima di ritorno per il Passo Corese.«Hanno fatto un gol con un nostro giocatore a terra, una scorrettezza veramente molto grande dal mio punto di vista - afferma il tecnico bianconero Fabrizio Benigni - peccato per le occasioni da gol non sfruttate nell’arco del primo tempo, meritavamo noi il vantaggio. Nella ripresa abbiamo cercato di riprendere la gara ma non è andata così».Ora servono punti salvezza per i ragazzi di mister Benigni. Testa alla prossima sfida: domenica il derby al Chiani di Poggio Fidoni con la Spes (7).