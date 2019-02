Ultimo aggiornamento: 13:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al Di Tommaso termina 1 a 1 tra Passo Corese (31 punti) e Vicovaro (38). Un punto non troppo utile per i coresini delusi e amareggiati. La gara condizionata molto dal forte vento non permette un gran gioco tanto che la prima frazione di gioco termina a reti inviolate. Nella ripresa i bianconeri con il vento a favore si spingono in avanti anche con belle giocate. Al 35’ Italiano viene atterrato in area, Manna sul dischetto trasforma il rigore nel vantaggio bianconero. La gara sembra terminata quando nei minuti di recupero la beffa, il direttore di gara assegna un rigore forse dubbio in favore del Vicovaro. Al 96’ è 1 a 1, poco dopo il triplice fischio.Le parole del tecnico Fabrizio Benigni: «Nonostante le molte defezioni riguardo alle assenze sono molto contento della prestazione, del temperamento e dell’applicazione tattica. Sono comunque dispiaciuto perché abbiamo lasciato i tre punti proprio all’ultimo minuto di recupero. Dovevamo gestire meglio quella palla. Due punti persi per il gioco svolto e la grinta messa in campo».Ora testa alla prossima sfida: domenica prossima in trasferta sul campo del Football Riano (35).