RIETI - Sorride il Passo Corese (4 punti) che riesce a portare a casa la sua prima vittoria stagionale: nella quinta giornata di Promozione i coresini vincono 1-0 contro il Settebagni (7). Primi 3 punti per i sabini che ora devono cambiare marcia. Per i coresini prima della gara rimangano fuori per infortunio gli under Salerno e Forti portando all’esordio il 2002 Soldati.Il Passo Corese parte forte, crea molto e mette in difficoltà gli ospiti che subiscono molte ammonizioni per fermare il gioco coresino. Al 30' Proietti Checchi del Settebagni viene espulso per doppio giallo e su punizione per fallo di quest’ultimo, Italiano porta in vantaggi i suoi.Nella ripresa il Passo Corese continua la sua cavalcata per trovare il raddoppio mancato da Bernardi, Varsalona e Proietti che colpisce il palo. Nei minuti di recupero finali viene espulso Manna e la gara prosegue in dieci contro dieci.Il tecnico bianconero Fabrizio Benigni: «Non siamo riusciti a chiudere la gara, il risultato poteva essere più ampio. Sono molto contento della prestazione. I ragazzi hanno messo tutto il cuore per superare questo ostacolo. Felice di tutti, anche di chi ha giocato un po’ di meno».