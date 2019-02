© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Passo Corese (27 punti) sconfitto dal Settebagni (22): al Di Tommaso termina 0 a 1. I coresini beffati da un altro rigore a sfavore, il terzo nelle ultime tre giornate. Partono bene i sabini che nei primi minuti di gioco concludono azioni pericolose con Italiano e Gerli. Nel miglior momento ecco la beffa: al 24’ su un lancio lungo i padroni di casa si fanno trovare impreparati e sono costretti al rigore. Nella ripresa il Settebagni si chiude sulla difensiva, il Passo Corese padrone del campo però non riesce e trovare il gol.Le parole di mister Fabrizio Benigni: «Abbiamo approcciato molto bene la gara ma una volta subito il gol ci siamo disuniti. Nel momento in cui abbiamo riiniziato a giocare questo non è bastato. Un po’ ce la siamo cercata ma un po’ siamo anche sfortunati. Testa bassa e lavorare».I bianconeri pronti alla risalita per ritrovare il successo già da domenica prossima quando i ragazzi di mister Benigni affronteranno il Licenza (15) per la VI giornata di ritorno.