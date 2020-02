LA GARA

RIETI - Al Leprignano, il Passo Corese (31 punti) ferma la corsa del S.Angelo Romano(48): termina 1-0. Nonostante le numerose assenze: Scancella, Melone e Salerno, i coresini riescono a fare il colpo grosso. Tre punti importanti che fanno bene ai bianconeri.Partita giocata sotto un caldo anomalo per la stagione. Il Passo Corese parte molto forte e al 12’ grandissimo gol di Manna che con un pallonetto dal limite dell’area di rigore batte il portiere avversario. Dopo due giri di lancette i coresini protestano per un calcio di rigore: un giocatore del S.Angelo Romano sembra aver toccato la palla con la mano ma per il direttore di gara non c’è nulla. I romani hanno il pallino del gioco ma non riescono a sbloccare la partita e ricorrono spesso al lancio lungo. Nella ripresa il S.Angelo attacca molto ma il Passo Corese tiene bene il risultato.Il tecnico bianconero Fabrizio Benigni: «I ragazzi sono stati straordinari. Abbiamo passato una settimana con vari infortuni però, nelle difficoltà, abbiamo trovato ulteriori energie psicofisiche per compattarci, unirci e fare una grandissima prestazione come quella odierna. Solo così potevamo portare a casa il risultato. Questi ragazzi se lo meritano, sono contento».