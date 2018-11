© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Passo Corese (21 punti) non si ferma e tra le mura amiche (a porte chiuse) trova la vittoria per 1 a 0 con il S.Angelo Romano (21). Partita combattuta e resa difficile da un campo pesante e dalla pioggia incessante. Azioni pericolose create da una parte e dall’altra ma sono i padroni di casa che alla mezz’ora della seconda frazione di gioco trovano il gol del vantaggio con Varsalona. Al triplice fischio il risultato non cambia. Termina così la dodicesima giornata dei coresini.Soddisfatto mister Fabrizio Benigni che commenta così la gara: «Complimenti ai ragazzi. È stata una partita molto dura in un campo che non permetteva il miglior gioco. Fortunatamente abbiamo trovato una vittoria molto importante e tre punti fondamentali per il nostro cammino».I bianconeri portano a casa la quarta vittoria consecutiva. Da neopromossa ottimi risultati che fanno ben sperare in un cammino ancor più sereno. Ora testa al Guidonia (9 punti e con una partita in meno).