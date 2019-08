© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Passo Corese continua gli ultimi test in vista della prima di campionato: domenica 8 settembre tra le mura amiche il derby con l’Amatrice: la partita da programma gare del Comitato regionale è stata fissata al Di Tommaso di Passo Corese alle 11, ma potrebbe giocarsi a Capena.Ieri, 28 agosto, la formazione guidata dal tecnico Fabrizio Benigni si è imposta per 4-0 sul Ginestra Sabina (Prima categoria), risultato frutto dei gol di Ubertini, Siboldi, Maggi e Saifou Diallo. Quest’ultimo, attaccante guineiano ex Borgo Quinzio, ha trovato l’accordo con il club bianconero nella giornata di lunedì. Il prossimo test è in programma domenica alle 10.30 in trasferta contro il W3 Team (Promozione, girone C).«Quello di ieri sera è stato un altro test di avvicinamento al campionato. Abbiamo giocato contro un’ottima squadra qual è il Ginestra che la scorsa stagione ha ben figurato nel campionato di Prima categoria e sicuramente anche quest’anno, conoscendo il loro allenatore, prevedo che lotterà per le posizioni di vertice. È stato un buon test».«Vedo un campionato molto duro, equilibrato e livellato con tante squadre di Roma e molte neopromosse. Credo che durante la prossima stagione sarà difficile creare dei buchi nelle zone alte della classifica e forse anche nelle zone più in basso».