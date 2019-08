Ultimo aggiornamento: 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Lunedì 5 agosto il Passo Corese taglia il nastro di partenza per la stagione 2019-20. Il club sabino guidato di mister Fabrizio Benigni svolgerà il ritiro precampionato allo stadio “Leprignano” di Capena. Un mese di duri test, allenamenti e amichevoli prima dell’8 settembre, data di inizio del campionato.Intanto il mercato è in fermento. Nella giornata di ieri, 31 luglio, nella pagina Facebook del club, è stato annunciato un nuovo giovane (under) che vestirà la casacca bianconera: «Gianluca Melone, centrocampista classe ’99, cresciuto nel Tor di Quinto, vanta importanti esperienze nel campionato di Eccellenza con le maglie di Casal Barriera, Monti Cimini e Atletico Vescovio». E sono in vista altri colpi.«Ho deciso di approdare al Passo Corese perché tutte le persone che conosco me ne hanno parlato molto bene ma anche perché è stata la squadra di mio nonno e di mio fratello».«Voglio fare un grandissimo campionato qui, non vedo l’ora di iniziare e di dimostrare che Passo Corese può essere una bella realtà».