LA GARA

IL COMMENTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Passo Corese (22 punti) cede in casa contro il Riano (33): al Leprignano termina 1-2. Italiano rende meno dura la sconfitta con un gol nel finale che accorcia le distanze. Tra le fila coresine assenti Varsalona, Ceccarelli, Scancella e Caprioli.Pronti via, il Passo Corese parte molle e non concentrato. L’attacco del Riano, uno dei migliori del girone, si fa sentire e alla mezz’ora del primo tempo è 0-2: al 14’ Marconi viene lasciato solo in area e porta il vantaggio, al 25’ Cantoni su rigore raddoppia. Per i bianconeri ci provano Italiano e Proietti, un tiro viene salvato sulla linea da Pesci, l’estremo difensore del Riano.Nella ripresa il Passo Corese alza il baricentro ma i romani si difendono bene. Coresini che tengono il pallino del gioco e si avvicinano più spesso alla porta romana. Il Riano abbassa la concentrazione nei minuti di recupero, sei, quelli imposti dal direttore di gara: al 91’ Italiano approfitta e fa 1-2, poi assedio Passo Corese che però non trova il pareggio.Fabrizio Benigni, tecnico Passo Corese: «Quando incontri questo genere di squadre non puoi permetterti di giocare molle e di non essere cattivo. Contro i giocatori che compongono l’attacco del Riano bastano due disattenzioni che colpiscono poi rimontare è sempre più difficile. Dobbiamo correggere questa cosa sul prima possibile».