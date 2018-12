© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Passo Corese (24 punti) vola sempre più alto. I coresini battono per 2 a 1 la capolista Palestrina (29) grazie a una prestazione al di sopra delle righe davanti ai propri tifosi.I bianconeri, padroni di casa, siglano il primo gol grazie al classe 2000 Carinci al 4’ del primo tempo, poi gestiscono il vantaggio per tutti i restanti 41'. Nella ripresa un clamoroso errore del difensore Mechelli sigla l’autogol del Passo Corese: dopo un lancio del Palestrina il giocatore prova ad appoggiare la palla di testa al suo estremo difensore, purtroppo i calcoli sbagliati fanno finire la sfera nella propria porta. Al 25’ della ripresa Mechelli si fa perdonare sigla il vantaggio coresino e i tre punti finali.«Prestazione con la M maiuscola, devo fare i complimenti a chi ha giocato dal primo minuto e a chi è subentrato durante la gara - afferma il tecnico Fabrizio Benigni - non abbiamo concesso nulla agli avversari e il risultato è pianamente giusto».Dopo la sconfitta nella precedente domenica il Passo Corese dei giovani annienta la capolista Palestrina. Ottimo umore tra squadra e società che si godranno due giorni di assoluto relax per poi preparare un'altra battaglia sportiva: domenica 16 in casa dell’Atletico Zagarolo.