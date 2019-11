© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Passo Corese (15 punti) si prende il quinto risultato utile consecutivo: in “casa”, tra le mura del Pietrangeli di Mobterondo Scalo, i coresini si impongono per 3-2 contro la Novauto Pro Roma. I tre punti, che i bianconeri dedicano al direttore sportivo dimissionario Simone Fratini, portano i bianconeri fuori dalla zona calda della classifica.Parte ancora poco concentrano il Passo Corese: al 5’, su un errore difensivo, viene regalata palla agli ospiti che non perdonano e si portano in vantaggio con un tiro potente e a incrociare si infila alle spalle di Somma. Il gol fa alzare la testa del Passo Corese che per il resto dei 40’ tiene il pallino del gioco in un campo difficile e scivoloso sotto una pioggia forte e incessante.La ripresa ha una trama rocambolesca: il Passo Corese prima colpisce una traversa con Bernardi, poi al 3’ Ubertini da fuori area porta la gara in parità. Al 25’ il sorpasso coresino: il solito Italiano su assist di Bernardi fa 2-1. La Novauto non molla e dopo soli due giri di lancette su corner sigla il 2-2. A 10’ dal termine ecco il meritato vantaggio del Passo Corese: Rulli su un tiro deviato mette la palla i rete e regala i tre punti ai padroni di casa.Le dichiarazioni di mister Fabrizio Benigni: «Ci siamo complicati la vita da soli, ma abbiamo fatto la partita. Ottima la ripresa, soprattutto i primi venti minuti. Molto contento di questa striscia positiva. Abbiamo fermato una formazione che era in una buona forma. Dobbiamo eliminare alcune disattenzioni».