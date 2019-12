LA GARA

IL COMMENTO

RIETI - Al Leprignano di Capena, il Passo Corese (17 punti) fa 1-1 col Nomentum (23). Gara che resta sempre ad alta intensità. Bene la prova dei coresini, gol fantasma nella ripresa.Pronti via, il Passo Corese parte forte e si fa subito pericoloso con Proietti che trova davanti una grande parata dell’estremo difensore del Nomentum. Poco più tardi Melone viene atterrato in area ma per il direttore di gara non c’è rigore. Due giri di lancetta e il Passo Corese si trova ancora dentro l’area dei romani. Al 24’ un giocatore ospite tocca la sfera con la mano, questa volta c’è calcio di rigore: dagli undici metri Ubertini non sbaglia. Non passano poco più di 5’ quando il Nomentum trova il pareggio con Maresca, un tiro dal limite si insacca all’angolo basso della porta.Dopo un’ottima prima frazione da parte dei coresini, la ripresa vede ancora quest’ultimi al centro della partita. Passano pochi minuti quando si ripete l’azione del primo tempo: Proietti ci prova ancora e Silvi si fa trovare reattivo. Sul corner di questa azione Seifou colpisce di testa, la palla sembra essere entrata ma non è così per l’arbitro. A 20’ dal termine il Nomentum rimane in dieci ma il Passo Corese si spegne e la gara termina 1-1.Il tecnico bianconero Fabrizio Benigni: «Ottimo approccio, abbiamo fatto sicuramente più del Nomentum. Sapevamo fosse difficile. Quando loro sono rimasti in dieci dovevamo fare qualcosa di più ma ci siamo seduti. Peccato perché potevamo vincerla».