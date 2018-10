© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Passo Corese vince e convince. Fa 3 a 1 al Licenza e ritrova il sorriso dopo le prime giornate. La formazione coresina sfrutta un ottimo periodo per ritrovare i punti persi ad inizio stagione e risale in classifica uscendo dalla zona playout. Ma c’è ancora tanta strada da fare.Succede tutto nella seconda frazione di gioco. I padroni di casa passano in vantaggio al 18’ con Gerli per poi siglare il secondo ed il terzo gol in tre minuti con il solito Ushe, il bomber della formazione di mister Fabrizio Benigni. Al 33' sul 3 a 0 poco da fare per il Licenza. Prima del triplice fischio arriva comunque il 3 a 1.«Sono molto contento della prestazione e ovviamente del risultato - dice mister Fabrizio Benigni - dovevamo dare continuità alle belle prestazioni e così è stato. Non è stato assolutamente facile perché affrontavamo una squadra esperta. Abbiamo iniziato bene il primo tempo ma senza sbloccarla, senza innervosirci nella ripresa siamo riusciti a portarci in vantaggio. Da lì non c’è stata più storia».Da martedì testa bassa e lavorare, il campionato è ancora molto lungo e non facile. Domenica i coresini saranno ospiti del Vicovaro.