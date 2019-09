Ultimo aggiornamento: 15:41

RIETI - Brutto ko per il Passo Corese: la formazione coresina subisce lo 0-3 dal La Rustica. I bianconeri non riescono a trovare i tre punti, né tantomeno le reti. Dopo tre giornate sono il peggior attacco del campionato.Il match non viene approcciato nel giusto modo dai padroni di casa che dopo solo 1’ subiscono, di testa, la rete ospite sugli sviluppi di un corner: in gol l’ex Roma primavera Simonetta. Dopo 10’ ancora Simonetta di testa raddoppia. Le reti subite danno la scossa al Passo Corese che cerca di riaprire la gara con varie occasioni da parte di Barbetti, Bernardi e Proietti. Nel finale del primo tempo da registrare un grave infortunio al ginocchio sinistro per Barbarella, su di un fallo non fischiato. Il giocatore è in ospedale per gli esami del caso, dai primi riscontri sembra ci sia una lesione al crociato.La ripresa ha lo stesso copione del primo tempo. Il Passo Corese cerca in ogni modo di riaprire il match ma sbilanciandosi al 95’ subisce il terzo gol dei romani.Il tecnico coresino Fabrizio Benigni: «Non ti puoi permettere di subire due gol a freddo contro una squadra del genere, sono molto bravi e con tanti giocatori di esperienza, non è assolutamente facile ribaltare il risultato. Ci abbiamo provato, dopo i gol subiti la squadra mi è piaciuta ma non si può entrare così in campo con la squadra forse più forte del girone. Niente di drammatico, sapevamo che era difficile però non dovevamo regalarla nei primi minuti. Ci siamo complicati da soli la gara».