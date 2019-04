Ultimo aggiornamento: 14:38

RIETI - Al Di Tommaso il Passo Corese (36 punti) fa 1 a 0 contro il Guidonia (25). I coresini si prendono tre punti fondamentali per la salvezza matematica.Prima frazione di gioco molto equilibrata dove nulla è degno di nota per entrambe le formazioni. Nella ripresa il Passo Corese aumenta il ritmo e va spesso vicino al gol: al 30esimo Gerli davanti al portiere calcia sopra la traversa poi sempre lui poco più tardi mette la palla in rete dopo una ribattuta. Termina così la XIII giornata di ritorno per i bianconeri che hanno visto il debutto tra le proprie fila dal primo minuto di Matteo Forti, terzino destro del 2001, coresino doc.Mister Fabrizio Benigni: «Partita molto sofferta, non abbiamo sfoggiato una delle migliori prestazioni però a questo punto del campionato a quattro giornate dalla fine il risultato è quello che conta. Vogliamo prenderci gli ultimi punti per avere in tasca la salvezza e finire il campionato in tranquillità. Mercoledì sarà durissima, il Palestrina ha conquistato il secondo posto».Il Passo Corese sale la classifica ma vuole la salvezza il prima possibile. Mercoledì il turno infrasettimanale, i coresini saranno ospiti del Palestrina (56).