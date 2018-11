© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI- Cuore, grinta e sacrificio portano i tre punti in casa Passo Corese (15 punti). I coresini tra le mura amiche ma senza tifosi (gara aporte chiuse), battono per 1 a 0 il Giardinetti (20) dimostrando di poter affrontare qualsiasi avversario. La neopromossa piena di giovani continua a fare risultato risalendo la classifica.Partono subito bene i bianconeri che al 18' del primo tempo vanno in vantaggio con Usche. I padroni di casa continuano a spingere in avanti creando molte occasioni per chiudere il match. Nella ripresa in una mischia in area il direttore di gara assegna il calcio di rigore al Giardinetti. Somma però para il tiro dagli undici metri e porta alla vittoria il Passo Corese.«Abbiamo disputato un'ottima gara, la più bella e importante della stagione. Abbiamo lottato su ogni pallone e potevano andare in vantaggio più volte. Il rigore sarebbe stato un beffa, non meritavamo di subire il gol. Complimenti ai ragazzi», afferma il tecnico Fabrizio Benigni.Prova sopra le righe per i coresini che continuano a stupire. Piedi a terra, domenica 11 novembre il derby sul campo del Salto Cicolano.