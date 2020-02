LA GARA

IL COMMENTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Passo Corese (25) torna al successo: tra le mura del Leprignano i coresini passano 1-0 sul Futbol Montesacro (25). Ancora Italiano sul finire di primo tempo. Il Passo Corese si presenta senza capitan Filippi squalificato ma recupera in extremis Italiano.Gara non troppo emozionante con poche occasioni da entrambe le due compagini e gioco che si concentra al centro del rettangolo di gioco. Il match viene sbloccato solo sul finale dei primi 45’: Il Passo Corese recupera una palla al limite dell’area del Futbol, Italiano come suo solito non si fa pregare e scaglia un forte sinistro sotto la traversa. Nella ripresa meglio il Passo Corese che cerca il raddoppio con Bernardi e Mennuni, su quest’ultimo molto bravo il portiere ospite.Fabrizio Benigni, tecnico Passo Corese: «Non è stata una delle nostre migliori prestazioni ma sono tre punti fondamentali dopo le due sconfitte con Riano e La Rustica. Vittoria importante, l’obiettivo di oggi non era il bel gioco ma il risultato. Domenica sfida importante contro Settebagni che dobbiamo preparare molto bene».