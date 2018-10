© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo una brutta sconfitta in Coppa, il Passo Corese pareggia per 1 a 1 contro il Football Riano. Un punto testa per le due formazioni, con i coresini vanno in vantaggio nel primo tempo grazie a Terracina per poi subire il pareggio nella ripresa. Tante le occasioni da parte della formazione sabina che vede sfumare il gol vittoria con un salvataggio sulla linea nel finale.Pareggio che va stretto alla formazione di mister Benigni che dice: «Potevamo vincere contro una grande squadra, è questo quello che voglio dai ragazzi, ci siamo ripresi dopo una brutta sconfitta in Coppa e oggi abbiamo dimostrato che se continuiamo così ci possiamo togliere grandi soddisfazioni. Non troppo soddisfatto per il risultato che poteva essere pienamente a nostro favore».I giovani del Passo Corese mostrano sempre grinta e personalità in grado di giocarsela alla pari con molte formazioni del girone. Nonostante il campionato ancora lungo, ci sono le carte in regola per scalare la classifica. Domenica 28 i coresini saranno ospiti del Fiano Romano: un altro derby.