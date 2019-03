© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al Di Tommaso termina 1 a 1 la gara tra Passo Corese (32 punti) e la seconda della classe Fiano Romano (48). Un buon punto per i ragazzi di mister Benigni che fermano la cavalcata degli ospiti.Partono male i padroni di casa che al 6’ della prima frazione di gioco vedono passare in vantaggio il Fiano con Pangallozzi: l’attaccate romano sfrutta una palla vagante al limite dell’area, calcia bene e porta i suoi sullo 0 a 1. Il gol è una sveglia che fa alzare la testa ai bianconeri i quali prima vanno vicini al gol con azioni pericolose, poi allo scadere del primo tempo Italiano si inventa un gol dai trenta metri: su punizione l’attaccante coresino incastra la palla sotto l’incrocio dei pali. Nella ripresa la gara resta equilibrata con poche azioni degne di nota.Nel giorno del suo compleanno il tecnico Fabrizio Benigni ferma la seconda in classifica, al termine della gara queste le sue parole: «Abbiamo disputato un’ottima partita, contro una squadra che ha un grande attacco. Pangrazi e Pangallozzi non se li possono permettere tutte le squadre. Siamo partiti sottotono ma il gol subito ci ha svegliato e da lì abbiamo avuto una grande reazione».Domenica prossima altra gara importante, i coresini saranno ospiti del Giardinetti (42).