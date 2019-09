Ultimo aggiornamento: 10:54

RIETI - Ottimo test per il Passo Corese che ieri, doemnica 1° settembre, al campo di Ponte Marconi, al centro sportivo Ostiense del W3 Roma Team (Promozione, Girone C) ha pareggiato per 3-3. Hanno messo la loro firma sulla gara Bernardi, Manna su rigore e sempre il solito Saifou Diallo che raggiunge quota sei gol nelle amichevoli in maglia bianconera. Prossima e ultima amichevole giovedì 5 settembre alle 19 a Capena contro la compagine del Castrum Monterotondo che milita nel girone reatino di Prima categoria. Poi tutto sarà pronto per la prima di campionato: in casa, probabilmente a Capena, per il derby contro la neopromossa Amatrice.Il tecnico Fabrizio Benigni: «Abbiamo svolto l’amichevole contro una buona squadra. Ci ha fatto molto piacere che abbiano scelto noi per inaugurare il loro nuovo campo misto tra erba naturale e sintetico. È stato un test giocato a buoni ritmi e con un alto tasso agonistico. Ci sono state ottime risposte ma bisogna migliorare ancora, anche se di giorno in giorno si vede il percorso che stiamo facendo e sono abbastanza fiducioso per l’inizio del campionato. Se continueremo a lavorare così potremo farci trovare già pronti per l’inizio del campionato».