RIETI - Nel pomeriggio di ieri, 5 agosto, il Passo Corese ha ufficialmente iniziato la preparazione allo stadio “Leprignano” di Capena. La stagione di Promozione del club coresino è quindi iniziata, purtroppo (o per fortuna) non al Di Tommaso, che non è in ottime condizioni.



Tante le new entry ma anche le conferme che alla corte del tecnico Fabrizio Benigni daranno il massimo. A iniziare dalle amichevoli tutte programmate: sabato 10 in famiglia poi a seguire il 13 con Eretum Monterotondo, il 25 un triangolare con Real Monterotodo Scalo e Santa Maria delle Mole, il 28 con Ginestra e il 1° settembre con Fc Eretum. Una settimana dopo si inizierà a giocare per i tre punti.

LE ASPETTATIVE

Il tecnico Fabrizio Benigni: «Ieri abbiamo iniziato la nuova stagione. È stato un primo allenamento che servirà, come serviranno gli altri, a conoscerci quanto è un gruppo profondamente rinnovato e ringiovanito, ha una età media abbastanza bassa. Sicuramente questi primi giorni saremo a ranghi ridotti causa ferie. Inoltre, come ha detto ieri il direttore sportivo Simone Fratini sempre a questa testata, il mercato potrebbe portare qualcosa di nuovo in questi ultimi giorni».

LA ROSA

Portieri: Mattia Somma (1997, confermato) Alessio Vittori (1996, confermato), Giordano Gobbi (2000, dalla Maglianese).

Difensori: Francesco Manna (1995, confermato), Mattia Varsalona (1999, confermato), Daniele Scancella (1998, confermato), Matteo Forti (2001, confermato), Deen Sakho (1999, dal Selci), Roberto Panta (2000, dal Fiano), Federico Caprioli (2000, confermato).

Centrocampisti: Daniele Filippi (1993, confermato), Daniel Caprioli (1998, confermato), Emilio Ubertini(1988, confermato), Alessandro Scarinci(2000, confermato), Paltemio Barbetti(1989, dal Eretum Monterotondo)Francesco Maggi(2000,confemato), Gianluca Melone(1999, dal Monticimini), Luca Pierdonati(2000,confermato), Matteo di Rito(1998, dal Tor di Quinto).

Attaccanti: Alessandro Barbarella (1993, dal Vigor Perconti), Mariano Proietti (1996, dal Palestrina), Francesco Donati (2000, confermati), Gianluca delle Fave (2000, confermato), Matteo Soldati (2002, dal Ponte di Nona).

LO STAFF TECNICO

Allenatore: Fabrizio Benigni (confermato)

Allenatore in seconda: Claudio Tomassetti (nuovo)

Preparatore dei portieri: Angelo Maria Tarsia (confermato)

Preparatore atletico: Mirco Sestili (confermato)

