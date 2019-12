LA GARA

I COMMENTI

Fabrizio Benigni, tecnico Passo Corese

Andrea Rogai, tecnico Bf Sport

IL TABELLINO

Passo Corese

Bf Sport

Arbitro

Reti

RIETI - È del Passo Corese (20 punti) il derby con la Bf Sport (23): tra le mura del “Leprignano” di Capena termina 2-0. Un gol per tempo dei bianconeri mettono ko i reatini.Pronti via, non passano più di 30 secondi quando è già vantaggio coresino: dopo il fischio d’inizio, Proietti viene atterrato da Pengili in area. Nessun dubbio per l’arbitro che ammonisce il giallonero e assegna il penalty ai coresini. Sul dischetto Barbetti non sbaglia ed è 1-0. Poco più tardi Ubertini ci prova dal limite ma Bianchetti chiude con un grande intervento la porta della Bf Sport. Poche le occasioni nitide da parte delle due compagini per i restanti minuti. Solo nel finale di primo tempo si accendono gli animi dei gialloneri: dubbi per un fallo di mano in area del Passo Corese ma per il direttore di gara non c’è nulla.La ripresa viene giocata a ritmi molto più bassi: per i reatini le occasioni arrivano suoi piedi di Monaco e Tolomei che si divora il pareggio. Tra le fila coresine Proietti e Caprioli impegnano la difesa della Bf Sport. Al 32’ ecco il raddoppio del Passo Corese: Italiano, subentrato nel secondo tempo, batte una punizione magistrale che s'insacca in rete. Nel recupero espulso Casciani per doppia ammonizione.«Questa è la dimostrazione che quando si gioca con la testa e con la giusta attenzione sappiamo fare delle belle partite. Quando queste vengono approcciate male facciamo figuracce. Oggi devo fare solo i complimenti ai ragazzi».«Prestazione sottotono. Ci siamo trovati sotto dopo pochi secondi e il gol ha condizionato la partita. Potevamo riprenderla nel secondo tempo ma questo è il calcio. Abbiamo subito due gol su calci da fermo».: Somma, Salerno, D’ippolito, Barbetti, Manna, Caprioli, Ubertini, Filippi, Mennuni, Proietti, Bernardi. A disp. Forti, Panta, Ceccarelli, Rulli, Melone, Montagno, Varsalona, Italiano, Magrini. All Benigni: Bianchetti, Cresta, Casciani, Cianetti, Di Loreto, Salvi, Tolomei, Piras, Monaco, Cavallari, Pengili. A disp: D’Olimpio, De Gennaro, Di Casimirro, Fosso, Cardini, Grifoni, Laurenti. All. Rogai: Igliozzi di Roma 2 (Stazi di Tivoli e Ruggieri di Roma 2): 1’ pt Barbetti, 32’ st Italiano