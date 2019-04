© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al Di Tommaso termina 0-0 tra Passo Corese (37) e Atletico Zagarolo (36). I coresini si prendono il punto che basta per la salvezza aritmetica, da neopromossa e con due giornate di anticipo.Pronti via, a soli 10’ del fischio iniziale è rigore per i romani: sul dischetto Di Mugno si fa ipnotizzare del bianconero Somma che intuisce a para. Poche azioni più tardi Fiorentini per i padroni di casa si procura il rigore: dagli undici metri sempre lui sbaglia il penalty. Il Passo Corese non si perde d'animo e continua a spingere in avanti colpendo anche la traversa con Mechelli. Nella ripresa i bianconeri fanno la partita ma Zagarolo si chiude in difesa non lasciando spazi per manovre pericolose. Termina così dopo il triplice fischio.Il tecnico Fabrizio Benigni: «Siamo salvi. Abbiamo provato a vincere e il risultato ci va un po’ stretto ma l’obiettivo è raggiunto. Siamo tutti contenti e soddisfatti per questa salvezza arrivata in anticipo».Da martedì si torna sul campo col sorriso e la serenità nell’affrontare le ultime due gare. Domenica sempre al Di Tommaso il derby con la Maglianese (34).