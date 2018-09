© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Non brilla il Passo Corese che incassa la seconda sconfitta consecutiva. Davanti ai tifosi di casa termina 1 a 0 contro l’Accademia Calcio Roma. Gli ospiti partono subito bene siglando l’unico gol al 9’ del primo tempo. Poi la partita non ha avuto molti spunti e belle giocate da entrambe le parti. I romani restano in dieci al 40' della prima frazione di gioco ma chiudendosi nella propria metà campo hanno concesso poco o nulla ai sabini.«Si doveva fare molto meglio - dice il tecnico Fabrizio Benigni - Siamo partiti male per poi ribaltare la situazione quando potevamo. È mancato sempre l’ultimo passaggio prima di concludere. Non abbiamo sfruttato la superiorità numerica e ciò mi dispiace molto. Speriamo nei tre punti domenica prossima».Passo Corese che gioca bene ma non finalizza. Due punti dopo 4 gare ma tanto ottimismo nell’ambiente. Domenica 30 pronti sul campo del Settebagni per prendere i tanto agognati tre punti.