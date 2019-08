© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Passo Corese vince il triangolare giocato al Pierangeli di Monterotondo Scalo. La prima gara ha visto in campo il Real Monterotondo Scalo e il Santa Maria delle Mole terminata con il risultato di 1-1. Il club coresino gioca la seconda e la terza mini partita (due tempi da 45’). I bianconeri vincono per 1 a 0 grazie al gol Sayfou Diallo che deve solo appoggiare in rete uno splendido assist di Italiano contro il Santa Maria delle Mole (Promozione) e pareggiano per 1-1 contro il Real Monterotondo Scalo (Eccellenza) grazie a un gol capolavoro di Mariano Proietti. Prossimo impegno mercoledì 28, al "Leprignano" di Capena contro il Ginestra Sabina (Prima categoria).Le parole del tecnico Fabrizio Benigni: «Sono soddisfatto per i progressi messi in mostra durante le due gare ma dobbiamo ancora lavorare tanto. Non è ancora tempo di campionato e abbiamo molti giorni per lavorare sodo e farci trovare pronti per l'8 settembre. Al momento si vedono i miglioramenti ma dobbiamo ancora lavorare molto».