RIETI- La prima amichevole del Passo Corese, giocata lo scorso martedì, non porta ai risultati sperati: con l’Eretum Monterotondo termina 7 a 0. Nulla di preoccupante per il tecnico Fabrizio Benigni e i suoi ragazzi che al Cecconi di Monterotondo si presentano molto rimaneggiati causa vacanze (tra gli assenti Barbarella, Proietti, Somma, Manna, Scarinci) contro una formazione di Eccellenza. La prima frazione di gioco termina 3 a 0 grazie alle reti di Federici, De Marco e Di Paolo. Nella ripresa arrivano i restanti quattro gol (doppietta di Fabrizi, Ferrari e Tomassetti).«Questa settimana siamo un po’ a ranghi ridotti, è la settimana di Ferragosto e molti sono fuori - afferma il mister - l’amichevole con l’Eretum è terminata 7 a 0 ma dobbiamo pensare che sono una squadra che ha iniziato il ritiro prima di noi con doppie sedute ogni giorno e noi avevamo molti assenti. Questi giorni sono un po’ così e ho deciso di staccare la spina fino a domenica».«Stiamo cercando qualche under che possa fare al caso - replica Benigni - e un difensore centrale abbastanza forte. Nulla di nuovo al momento a parte la firma di Italiano».