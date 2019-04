© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Passo Corese (36 punti) cede di misura al Palestrina (59): sul campo dei romani termina 2 a 0. Nessun rimpianto per i ragazzi di mister Benigni che sono a un punto dalla salvezza matematica. Da sottolineare che i bianconeri si sono presentati sul campo della seconda squadra del girone con numerose assenze.Il match resta in equilibro nel corso del primo tempo dove sono poche le azioni da segnalare da parte di entrambe le formazioni. Nella ripesa il Passo Corese gioca meglio ma due occasioni portano i gol del Palestrina: al 4’ il bianconero Ubertini in contropiede calcia sfiorando la porta e su capovolgimento di fronte i padroni di casa su corner passano in vantaggio. La rete subita non annulla le speranze dei coresini che continuano a fare la loro partita. Nel finale Varsalona su di una sfortunata deviazione sigla l’autorete che chiude la partita.Mister Fabrizio Benigni: «Siamo andati in trasferta sul campo di una grande squadra con numerose assenze, infortuni squalifiche e motivi lavorativi. Nonostante questo abbiamo svolto una grande partita, nel primo tempo potevamo fare di più ma nella ripresa nonostante i due gol subiti ho visto una buona prestazione. Per la salvezza manca solo la matematica».I coresini riprenderanno la redini del campionato dopo la pausa pasquale: al Di Tommaso il 28 aprile arriva l’Atletico Zagarolo (35).