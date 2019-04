Ultimo aggiornamento: 14:14

RIETI - La Maglianese (34 punti) va ko a Palestrina (62): termina 5 a 0. Sconfitta che brucia nelle mani dei giallorossi che ora sperano di agguantare almeno un punto nelle ultime due gare (data la sconfitta del Guidonia).Parte bene la Maglianese che prova a fare il colpo grosso in casa della seconda del girone. Lucà e Bonamici, rispettivamente il primo su punizione ed il secondo sugli sviluppi di un corner cercano il gol del vantaggio che non arriva. Alla mezz’ora circa dopo il buon momento dei sabini, la beffa: il Palestrina su presunto fuorigioco si porta in vantaggio. Nella ripresa i padroni di casa raddoppiano dopo 3’ e poi dilagano nel finale.Le parole di mister Massimo Lucà: «Come detto in settimana non ci alleniamo e questo è quello che succede, non è il giusto atteggiamento. Abbiamo retto per un tempo ma nel secondo la stanchezza e la panchina corta hanno portato le reti del Palestrina».Risultato che deve far rialzare la china dei giallorossi e al più presto. Domenica il derby con il Passo Corese (37) orami salvo con due giornate di anticipo.