© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Cantalice (53 punti) crolla in casa del Palestrina (68): termina 5 a 1. Risultato pesante ma di poco conto dato gli sfumati obiettivi stagionali.Dopo un primo tempo equilibrato dove entrambe le formazioni cercando di portarsi in vantaggio manovrando azioni pericolose, i padroni di casa forti della loro grinta e voglia di fare risultato, si portano in avanti per ben due volte nel finale della prima frazione. Nella ripresa il copione non cambia, il Palestrina spinge in avanti siglano prima il 3 a 0 poi però per i biancorossi arriva il gol con Mostarda che dal limite dell’area segna un gol spedito che sembra riaprire la gara. Nel finale i padroni di casa siglano le restanti reti.Le parole di mister Simone Patacchiola: «Nonostante un primo tempo dopo ci siamo ‘mangiate’ molte occasioni, siamo passanti in svantaggio. Poi nella ripresa sono entrati molti giovani e non siamo riusciti a contenere il risultato. Da registrare comunque un grande gol del giovane Matteo Mostarda».