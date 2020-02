Certosa-Cantalice

(Ore 11, arbitro Baciu di Tivoli, andata 0-1)

Passo Corese-Vis Subiaco

(Ore 11, arbitro Crescenzi di Viterbo, andata 1-1)

Sporting Montesacro-Bf Sport

(Ore 11, arbitro De Lucia di Frosinone, andata 0-3)

Amatrice-Pol.S Angelo Romano

(Ore 15, arbitro Daddato di Barletta, andata 1-4)

ALTRE GARE, VIII DI RITORNO

LA CLASSIFICA

RIETI - Inizia il conto alla rovescia per le reatine in Promozione. Domani, 1° marzo, al via l’ottava giornata di ritorno, dieci alla fine e trenta i punti a disposizione per gli obiettivi programmati a inizio stagione.Cantalice fuori dalle mura amiche contro il fanalino di coda del girone B. Niente distrazioni per una gara molto difficile dal punto di vista mentale.Mister Simone Patacchiola: «Il Certosa, ultima in classifica, viene da sei risultati utili consecutivi e non sarà cosa facile andare lì a vincere. Avremo ancora molti assenti ma ci proveremo, uno fra tutti Panitti».Al Leprignano il Passo Corese aspetta l’arrivo del Subiaco, quarta forza del campionato. Coresini che cercano il quinto risultato utile consecutivo per scalare la classifica.Le parole di mister Fabrizio Benigni: «Domani affrontiamo una squadra che punta al vertice, ha dei giocatori di esperienza e ancora in aperta lotta tra le prime tre. Sarà una partita difficile perché il Subiaco è una squadra molto compatta e dovremmo sfoggiare una delle nostre migliori prestazioni. Come loro puntano ai playoff, noi puntiamo a salvarci con punti in palio importanti. Stiamo attraversando un buon momento di forma e vogliamo confermarlo».Scontro salvezza per la Bf Sport. I reatini in casa dello Sporting Montesacro per fare bottino pieno ed allontanarsi dalle zone calde della classifica.Il tecnico Andrea Rogai: «Sarà sicuramente una grande partita, ci sarà da soffrire perché anche loro lottano per gli stessi nostri obiettivi, sarà dura, inizieranno ad essere tutte sfide decisive da domenica in poi».Al Tilesi gara importante per i rossoblù: arriva la seconda forza del girone, il S.Angelo Romano. Match difficile ma non impossibile e due opposti obiettivi per le due formazioni.Le dichiarazioni di mister Romeo Bucci: «Dobbiamo per forza dare seguito ai risultati delle ultime due uscite, questo è il nostro cammino. Domani daremo tutti per fare risultato. La gara di andata mi ha dimostrato, nonostante il risultato, che possiamo giocarcela. Avevamo fatto una grande prestazione. Ho visto squadre più attrezzate come Montecelio, La Rustica e Riano. In ogni partita dovremo dare tutto».Guidonia-Fiano RomanoLa Rustica-Futbol MontesacroNomentum-Novauto Pro RomaRiano Calcio-SettebagniVicovaro-Zena MontecelioLa Rustica 54S.Angelo Romano e Riano 48Vis Subiaco 42Vicovaro 40Cantalice 38Nomentum 36Novauto Pro Roma 35Fiano Romano 33Passo Corese, Settebagni e Zena Montecelio 32Bf Sport 27Futbol Montesacro 26Sporting Montesacro 22Guidonia 21Amatrice 20Certosa 19