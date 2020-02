LA GARA

RIETI - Il Cantalice (32 punti) crolla nel suo miglior momento stagionale: la Novauto Pro Roma (28) passa 3-1.Entrambe le squadre arrivano alla sfida dopo una serie di risultati utili consecutivi e la gara inizia sin da subito ad essere interessante. Parte il Cantalice, al 3’ Camilli di testa riesce a lanciare Cedric che davanti al portiere conclude di poco a lato. La Novauto risponde e lo fa molto forte: al 6’ i romani sfiorano il gol poi 4’ più tardi ecco il vantaggio. I padroni di casa approfittano dell’entusiasmo e dopo soli due giri di lancette raddoppiano, un attaccante ospite fa tutto solo, Pezzotti para ma sulla ribattuta non può far nulla. La difesa del Cantalice è in difficoltà e gli attacchi della Novuato sono sempre più pericolosi. Al 24’ è 3-0, un colpo di testa su un cross dalla destra beffa un Pezzotti incolpevole. Nel finale del primo tempo il numero uno biancorosso salva più volte il quarto gol della Novauto.La ripresa ha lo stesso copione dei primi 45’. Prima Camilli prova di testa ad accorciare le distanze ma la palla finisce di poco sopra la traversa, poi la Novauto reagisce e al 10’ colpisce la traversa. 5’ più tardi è ancora Novauto con conclusioni che terminano di poco fuori. Al 27’ uno dei pochi tiri del Cantalice, Camilli imbuca sul secondo palo a Di Carlo che calcia fuori. Al 28’ Santarelli perde palla a centrocampo, i padroni di casa ne approfittano ma su un tiro sfiorano solo il palo alla sinistra di Pezzotti. Il risultato continua a non sbloccarsi e al 38’ Santarelli viene espulso per somma di ammonizioni. Nei minuti di recupero Ciogli, appena entrato accorcia solo le distanze.Simone Patacchiola, tecnico Cantalice: «Questa è una partita che ci fa capire che dobbiamo tornare con i piedi per terra, ci deve servire come insegnamento perché le partite vanno affrontate con umiltà e massima concentrazione. Secondo me siamo scesi in campo vedendo la classifica e questo è stato il risultato».