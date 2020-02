LA GARA

RIETI - La Bf Sport (27 punti) interrompe il ciclo di sconfitte: sul campo della Novauto Pro Roma (32) termina 1-1. I reatini scendono in campo senza gli squalificati Monaco e Di Loreto che torneranno in campo dalla prossima gara, domenica in casa con la capolista La Rustica.La Bf Sport scende in campo con il piede giusto e mette subito paura alla Pro Roma padrone di casa: intorno al 15’ il “Pampa” Matteo Dionisi, schierato tra gli undici e senza la spalla Mario Monaco ancora squalificato, colpisce il palo su un ottimo cross di Cardini. Il palo colpito è solo il preannuncio del gol che arriva 5’ più tardi: sempre Dionisi dentro l’area di rigore al volo mette la sfera in rete. Il primo gol in maglia giallonera porta vantaggio reatino. Mister Rogai schiera in porta il classe 2001 Saverio D’Olimpio, questo permette al tecnico di portare maggior esperienza a favore degli altri reparti. È la prima da titolare per il giovane. Nulla da registrare per i restanti 25’. La ripresa non ha nulla di più della prima frazione di gioco. Intorno al 10’ la Novauto pareggia dopo un batti e ribatti in area e la partita prosegue in equilibrio senza particolari occasioni da parte delle due compagini.Le parole del tecnico giallonero Andrea Rogai: «Due punti persi per come si era messa la partita ma con il passare dei minuti il pareggio è sembrato il risultato più giusto. Un punto guadagnato contro una buona formazione che era in grande forma. Dovevamo interrompe il ciclo di sconfitte e ci siamo riusciti».