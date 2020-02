LA GARA

RIETI - Un Cantalice (35 punti) rimaneggiato cede in casa del Nomentum (34): termina 3-0. Tra le fila reatine tante le assenze di pedine importanti: Cedric, Panitti, Camilli, Agnesi e Santarelli. Mercoledì 19 febbraio i reatini sono inoltre chiamati all'impresa nel ritorno dei quarti di Coppa Italia contro il Vicovaro.Pronti via, parte forte il Nomentum padrone di casa: al 3’ dopo un batti e ribatti all’interno dell’area di rigore del Cantalice, la palla sembra non superare del tutto la linea di porta ma il direttore di gare assegna il gol. Al 28’ ancora Nomentum: su un cross un attaccante romano sfiora il palo. Al 33’ la prima occasione per i reatini: Accardo serve Tiengo all’interno dell’area di rigore, il giovane non riesce ad arrivare e viene anticipato dal difensore. Al 38’ ci prova Alessandrini dalla distanza ma tiro piuttosto centrale e facile per l’estremo difensore romano. Sul finire del primo tempo un errore difensivo sulla trequarti biancorossa porta il raddoppio dei padroni di casa. È 2-0 al termine dei primi 45’.Il Cantalice cerca di recuperare lo svantaggio partendo forte nella ripresa: al 6’ Accardo ci prova dal limite ma il portiere respinge. Al 11’ Ciogli controlla bene ma fa partire un tiro debole da pochi metri dalla porta. Nel corso di atri 20’ ci provano Rossi, Beccarini e Accardo ma il gol non arriva. Al 34’ viene espulso Rossi per gioco pericoloso e i reatini proseguono in inferiorità numerica per i restanti 10’. L’inferiorità numerica si sente subito e due minuti più tardi arriva i terzo gol del Nomentum.Le dichiarazioni del tecnico biancorosso Simone Patacchiola: «Partita giocata discretamente. Ci siamo trovati sotto su un gol inventato, la palla non era entrata ma il calcio è questo. Abbiamo fatto molto turnover per l’impegno di mercoledì. Ci poteva stare che andavamo in difficoltà anche se questo non è stato ma una volta sotto di un gol è stato difficile recuperare».