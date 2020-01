© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il girone di andata di Promozione sta per terminare e in casa Bf Sport si tirano le somme. L’esterno di attacco classe ’92 Manuel Cavallari racconta ciò che è stato e ciò che sarà della famiglia giallonera. Lui, uno dei fondatori della polisportiva, a fine stagione pensa di appendere gli scarpini al chiodo.«Tutto è iniziato alla fine della stagione 2017-18 con Scandriglia, stagione 2017. L’ex presidente, Luca Orati, decise di chiudere i battenti della società ed io ascoltando le sue scelte gli ho proposto di portare la vecchia matricola di Scandriglia qui a Rieti sotto il nome di Babadook. Così è stato fatto. Da quel momento ci siamo uniti al già esistente calcio a 5 e poi è stato creato anche il settore del basket».«Insieme ad Andrea Cardinali, Leonardo Grillo e Matteo Zepponi sono uno dei fondatori della società. Il primo anno di Prima categoria, dovendo creare la squadra, ho svolto più un ruolo da direttore sportivo e insieme al mister Colantoni eravamo quelli con più esperienza e conoscenze. In questa stagione ho ricoperto più un ruolo da dirigente, dando una mano sotto l’aspetto organizzativo».«Ad inizio stagione, essendo un gruppo di amici in una società nuova, l’obiettivo principale era quello di divertirci. L’anno non era iniziato neanche bene, subito usciti dalla Coppa oltre ad altre difficoltà. Poi a metà stagione eravamo primi in classifica e da lì abbiamo capito che potevamo fare qualcosa di importante. Con gli altri ci siamo detti che potevamo vincere e così è stato. Che emozione conquistare la promozione nell’ultima giornata in casa. La vittoria di questo campionato è, insieme all’anno in cui ho vinto la Coppa Italia col Rieti, uno degli anni più belli da quando gioco».«Siamo partiti con la consapevolezza che fosse un grande campionato, molto più difficile della Prima categoria. Ci servivano persone di esperienza e abbiamo puntato tutto sui fratelli Fabiani che considero molto preparati nel mondo del calcio. Forse c’è stato troppo "professionismo" in una squadra in cui molti vanno in campo solo per divertirsi, visto che lavorano. Considero comunque Costantino uno dei tecnici più preparati della categoria. A inizio stagione ci eravamo prefissati di disputare un buon campionato, forse qualcuno pensava addirittura di vincerlo o arrivare nelle prime posizioni ma la Promozione è dura e nasconde tante insidie».«Ci manca qualche punto, soprattutto all'inizio. Purtroppo nelle ultime partite i risultati non sono arrivati, tra infortunati e mercato non è stato facile per il mister gestire le squadra».«Andrea è stato scelto da tutta la società. In molti parlano bene di lui e lo stiamo vedendo sia dentro che fuori dal campo. È un allenatore giovane che non ha mai allenato a livelli di prima squadra ma penso che questa sia la sua giusta opportunità. Secondo me è l’uomo giusto per i giocatori in rosa».«Saranno molto dure. Iniziamo con Subiaco, un’ottima squadra che subisce pochi gol. Poi Vicovaro, Cantalice e Amatrice. Questo inizio non sarà per niente facile.«Quest’anno ho deciso di terminare la stagione e mettere da parte gli scaripini forse per sempre o forse per qualche anno. È diventato come un peso. Non ho più gli stimoli che avevo un tempo. Il lavoro occupa molto e anche andare al campo è diventato molto stressante. Prima dedicavo al calcio 24 ore su 24, ora non è più così. Sono già due anni che rifletto su questo. Al momento sto pensando di smettere con il calcio giocato ma in futuro vorrei provare un’avventura come tecnico o come direttore sportivo. Sono ancora giovane e ho tempo per pensarci. Nei prossimi anni continuerò a dare una mano alla Bf Sport sotto l’aspetto dirigenziale».